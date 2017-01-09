Lens vetosu

Ada ekibinin hocası David Moyes, Emenike ve Van der Wiel’in Premier Lig’de oynamak için yetersiz olduğu raporunu verdi. Noktayı koyan Sunderland yönetimi, “Lens’in fiyatı 8 milyon sterlindir” bildiriminde bulundu

Fenerbahçe'nin Jeremain Lens'in bonservisini para ödemeden alma hayalleri suya düştü. Sunderland, Hollandalı yıldıza karşılık sarı-lacivertli ekibini sunduğu Emenike&Van der Wiel takasını kabul etmedi. İngiliz ekibinin hocası David Moyes, iki oyuncunun da Premier Lig'de oynamak için yetersiz olduğu raporunu verdi. Sunderland yönetimi de bunun üzerine Fenerbahçe'ye bir kez daha Lens'in fiyatının 8 milyon sterlin (yaklaşık 9 milyon 343 milyon euro) olduğunu bildirirken, "Pazarlığa kapalıyız" denildi.



'WAHBİ KHAZRİ KİRALIK DEĞİL'

İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Sunderland'a Tunuslu kanat oyuncusu Wahbi Khazri için de kiralama teklifinde bulunduğunu ancak bu teklifin de kabul görmediğini duyurdu. Çıkan haberlerde, "Sunderland, Khazri için Fenerbahçe'ye sadece satış pazarlığına oturabileceğini bildirdi" ifadelerine yer verildi.