Aboubakar’a 50 milyon €
Beşiktaş'ın sezon sonunda yeniden kadrosuna katacağı iddia edilen Vincet Aboubakar konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Kamerunlu yıldızın takımı Porto, oyuncunun sözleşmesini uzattığını duyurdu. Porto'nun resmi sitesinden yapılan açıklamada, Aboubakar'ın sözleşmesinin 2021'e kadar uzatıldığı ve bonservisinin %60'lık kalan kısmının Lorient'ten 7.2 milyon euro'ya alındığı bildirildi.
9 MAÇTA 8 GOL, 1 DE ASİST
Portekiz temsilcisi, oyuncunun yeni serbest kalma maddesinin de 50 milyon euro olduğunu kaydetti. 25 yaşındaki Vincent Aboubakar bu sezon Porto formasıyla çıktığı 9 maçta 8 gol atarken, 1 de asist yapma başarısı göstermişti. Geçen sezon Beşiktaş formasıyla çok iyi bir sezon geçiren Kamerunlu forvet, kısa sürede taraftarların da sevgilisi olmuştu.
9 MAÇTA 8 GOL, 1 DE ASİST
Portekiz temsilcisi, oyuncunun yeni serbest kalma maddesinin de 50 milyon euro olduğunu kaydetti. 25 yaşındaki Vincent Aboubakar bu sezon Porto formasıyla çıktığı 9 maçta 8 gol atarken, 1 de asist yapma başarısı göstermişti. Geçen sezon Beşiktaş formasıyla çok iyi bir sezon geçiren Kamerunlu forvet, kısa sürede taraftarların da sevgilisi olmuştu.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:54
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Eljif’e dev talip
Toplam 10
Yorum
fb44_ çok beklerrrr.. daha bize faydası olmadan nereye
-
İki şok birden! Trabzonspor'da sakatlık depremi
Toplam 3
Yorum
TsKlüp böyle adamın işi rast gidermi yaaa..bırak git de bir gün yüzü görelim..
-
Hangi dünya yıldızısın?
Toplam 17
Yorum
Deniz Yılmaz allah carpsın ki messi cıktı
Aboubakar’a 50 milyon € haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.