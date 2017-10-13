 Aboubakar’a 50 milyon € – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Aboubakar’a 50 milyon €

    Aboubakar’a 50 milyon €
    Beşiktaş'ın sezon sonunda yeniden kadrosuna katacağı iddia edilen Vincet Aboubakar konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Kamerunlu yıldızın takımı Porto, oyuncunun sözleşmesini uzattığını duyurdu. Porto'nun resmi sitesinden yapılan açıklamada, Aboubakar'ın sözleşmesinin 2021'e kadar uzatıldığı ve bonservisinin %60'lık kalan kısmının Lorient'ten 7.2 milyon euro'ya alındığı bildirildi.

    9 MAÇTA 8 GOL, 1 DE ASİST
    Portekiz temsilcisi, oyuncunun yeni serbest kalma maddesinin de 50 milyon euro olduğunu kaydetti. 25 yaşındaki Vincent Aboubakar bu sezon Porto formasıyla çıktığı 9 maçta 8 gol atarken, 1 de asist yapma başarısı göstermişti. Geçen sezon Beşiktaş formasıyla çok iyi bir sezon geçiren Kamerunlu forvet, kısa sürede taraftarların da sevgilisi olmuştu.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:54
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