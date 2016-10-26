Euroleague’de galibiyet peşinde
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında bugün İsrail'in Maccabi FOX ekibine konuk olacak. Menora Mivtachim Arena'da ligin galibiyet alamayan iki takımını karşı karşıya getirecek mücadele, TSİ 21.05'te başlayacak. Karşılaşma Lig TV 3'ten canlı yayınlanacak.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
Euroleague’de galibiyet peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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