 Euroleague’de galibiyet peşinde – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Euroleague’de galibiyet peşinde

    Euroleague’de galibiyet peşinde
    Odeabank Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında bugün İsrail'in Maccabi FOX ekibine konuk olacak. Menora Mivtachim Arena'da ligin galibiyet alamayan iki takımını karşı karşıya getirecek mücadele, TSİ 21.05'te başlayacak. Karşılaşma Lig TV 3'ten canlı yayınlanacak.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:25
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