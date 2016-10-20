 Pas ve savunma çalıştılar – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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HEPSİ
    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Pas ve savunma çalıştılar

    Pas ve savunma çalıştılar
    , maçının hazırlıklarını sürdürdü. Florya'da teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarıkırmızılı futbolcular pas egzersizlerinin ardından bireysel savunma organizasyonları çalıştı. Ana bölümde ise üçe üç oyun ve dokuza dokuz çift kale maç yapıldı.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:01
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