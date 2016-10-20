Pas ve savunma çalıştılar
Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Florya'da teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarıkırmızılı futbolcular pas egzersizlerinin ardından bireysel savunma organizasyonları çalıştı. Ana bölümde ise üçe üç oyun ve dokuza dokuz çift kale maç yapıldı.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 23:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 21.45 | Napoli - Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
x-ray Azerbaycan'ın bir çok kanalı ücretsiz maç yayınlıyor.Bizim ülkemizde ise insanların bütün keyfine istimlak koyanlara yazık olsun,ayıp ya.Bu yayınları alan değil verenler utansın.
- ‘Florya’yı vermem’
Toplam 33
Yorum
muhid Kıraç gs ninüstünden elini çek yeter verdiğin zararlar.
- Arda Turan'dan imalı mesaj
Toplam 3
Yorum
ua Barcelona da ne yedin içtin de bu hale geldin sen be kardeşim.
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