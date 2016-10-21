 Cumhurbaşkanı kutladı – Fotomaç – 21 Ekim 2016
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    21 Ekim 2016, Cuma
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    Cumhurbaşkanı kutladı

    Cumhurbaşkanı kutladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, galibiyeti için Başkanı Orman’ı tebrik etti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şampiyonlar Ligi'nde konuk olduğu İtalyan devi 'yi 3-2 mağlup eden 'ın Başkanı Fikret Orman'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen İzmir ve Kocaeli Şehir Hastaneleri Proje Finansman Törenine katılan Başkanı Fikret Orman'ı programın sonunda Napoli karşısında alınan galibiyetten dolayı tebrik etti.
    1. 21 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:13
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