Cumhurbaşkanı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Napoli galibiyeti için Beşiktaş Başkanı Orman’ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde konuk olduğu İtalyan devi Napoli'yi 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ın Başkanı Fikret Orman'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen İzmir ve Kocaeli Şehir Hastaneleri Proje Finansman Törenine katılan Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman'ı programın sonunda Napoli karşısında alınan galibiyetten dolayı tebrik etti.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 58
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Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
- Old Trafford'da yönetim istifa sesleri
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Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
- 'Şeytana' uyduk
Toplam 12
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SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
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