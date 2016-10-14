 UEFA’dan ‘çok özel’ paylaşım – Fotomaç – 14 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    ’dan ‘çok özel’ paylaşım

    UEFA’dan ‘çok özel’ paylaşım
    Şampiyonlar Ligi'nin resmi twitter hesabından paylaşımı geldi. Şampiyonlar Ligi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada siyah-beyazlıların oynadığı son 21 maçta da gol bulduğunu hatırlattı. Yapılan paylaşımda "Biliyor musunuz? Beşiktaş oynadığı son 21 resmi karşılaşmada da gol atmayı başardı" ifadesine yer verildi.
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:15
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