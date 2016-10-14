UEFA’dan ‘çok özel’ paylaşım
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi twitter hesabından Beşiktaş paylaşımı geldi. Şampiyonlar Ligi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada siyah-beyazlıların oynadığı son 21 maçta da gol bulduğunu hatırlattı. Yapılan paylaşımda "Biliyor musunuz? Beşiktaş oynadığı son 21 resmi karşılaşmada da gol atmayı başardı" ifadesine yer verildi.
- 14 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Advocaat'ı eleştirmem doğru olmaz"
Toplam 3
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pomak ATATÜRK hakkında ne güzel konuşmuş kimse ile mukayese edilemez helal olsun..
- "İyi ki Galatasaray'a gelmişim"
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Erdoğan munlafalıoğlu İyiki bizde seni transfer etmişiz
- Yıldırım Demirören'den Arda açıklaması
Toplam 10
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Erdoğan munlafalıoğlu Artık bu konu çözüme kavuşmalı milli takım çok zarar görüyor
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