Madalyaya daldılar

Sporcularımız havuzları madalya ile taşırmaya devam ediyor. Romanya'daki Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda madalyalara ambargo koyan yüzücülerimizden sonra, Bulgaristan'daki Varna Diving Kupası'nda mücadele eden atlayıcılarımız dün 13 madalya kazandılar. Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Varna kentinde devam eden organizasyonun dünkü sabah seansında 6 madalya (2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz) kazanan milli sporcularımız, akşamki mücadelelerde ise 7 madalya (3 altın, 3 gümüş ve 1 bronz) elde ettiler. Akşam Ahmet Ufuk Erol D grubu 1 metre tramplen disiplininde, Bertuğ Demir B grubu kule ve Sude Köprülü A grubu 1 metre tramplen disiplininde altın madalyanın sahibi oldular. Erkekler D grubu 1 metre tramplen disiplininde Mustafa Ömer Macit, D grubu 1 metre tramplen disiplininde İsa Berk Gök, kadınlar A grubu 1 metre tramplen disiplininde ise Simay Arslankan gümüş sevinci yaşadı. Genç A kızlar 1 metre tramplende Ece Şevval Erzincan ise bronz madalya aldı.