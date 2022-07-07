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Alkışlar Merve’ye

Romanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na sporcularımız damga vurdu... Dün akşam da milli yüzücümüz Merve Tuncel, birer altın ve bronz madalya kazandı.

Yüzme Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
Alkışlar Merve’ye

Romanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na sporcularımız damga vurdu... Dün akşam da milli yüzücümüz Merve Tuncel, birer altın ve bronz madalya kazandı. Tuncel, başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar 1500 metre serbest stilde 16.13.68'lik derecesiyle altın madalya elde etti. Merve, 200 metre serbestte ise 2.00.02'lik derecesiyle Avrupa üçüncüsü oldu. 19. Akdeniz Oyunları'nda 800 metre serbestte altın madalya kazanan Merve Tuncel, oyunlar tarihinde şampiyonluğa ulaşan ilk Türk kadın yüzücü olmuştu. Bir diğer sporcumuz Belis Şakar da, gümüş madalya aldı. Şakar, kadınlar 400 metre bireysel karışıkta 4.47.11'lik derecesiyle yarışı ikinci bitirdi. Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, 1500 Metre'de altın madalya kazanan Merve Tuncel'e madalyasını takdim etti. Merve'nin şampiyonluğu sonrası İstiklal Marşı, Bükreş'te büyük bir coşkuyla söylendi.

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