Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar'a Kasımpaşa maçında protesto! Kaptanlık pazubandını bıraktı

Süper Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor taraftarları, Kasımpaşa maçında ikinci yenilen golde hata yapan Sadık Çiftpınar'a tepki gösterdi. 29 yaşındaki sahayı terk etmek istedi.

Karşılaşmanın 76. dakikasında Sadık Çiftpınar, tribünlerin tepkisi üzerine kenara giderek oyuncan çıkmak istediğini söyledi. İki takım futbolcuları, Sadık Çiftpınar'a engel oldu.

Maçın 79. dakikasında Sadık Çiftpınar oyundan çıktı. Yerine giren futbolcu Philip Gameli Awuku oldu.



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(GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)