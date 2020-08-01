Malatya’ya 15 milyon TL - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Malatya’ya 15 milyon TL

’ya 15 milyon TL

Malatya’ya 15 milyon TL

'da başkan adaylığını açıklayan , kulübün isim hakkıyla ilgili 15 milyon liralık sponsorluk sözü aldıklarını duyurdu.

'da başkan adaylığını açıklayan , kulübün isim hakkıyla ilgili 15 milyon liralık sponsorluk sözü aldıklarını duyurdu. Köse, kulüpte mali disiplini sağlamayı, finansal durumunu düzelterek sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı hedeflediğini söyledi.
  1. 1.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Malatya’ya 15 milyon TL haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA