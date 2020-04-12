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12 Nisan 2020, Pazar
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'da büyük düşüş! tarihinde...

Yeni Malatyaspor'da büyük düşüş! Süper Lig tarihinde...

'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren , kulüp tarihinin en başarısız sezonunu yaşıyor. Sarı-kırmızılılar kulüp tarihinde ilk kez arka arkaya 11 maçta galip gelemeyerek büyük bir başarısızlığa imza attı.

, ligin 15. haftasındaki Beşiktaş galibiyetinin ardından çıktığı 11 maçta 9 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

Oynadığı son 17 maçtan 1 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet alarak tarihinin en kötü istatistiğine imza atan Malatya temsilcisinde, döneminde ligin ilk yarısında görev yapan ile elde edilen 24 puanın üzerine sadece 1 puan eklenebildi.

Puan tablosunda 25 puanla 15. sırada bulunan sarı-kırmızılı takımın kötü gidişatı istatistiklere de yansıdı. Yeni Malatyaspor, 11 haftada rakip ağlara 6 gol bırakırken, kalesinde ise 17 gol gördü.

  1. 12.04.2020
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