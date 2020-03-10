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10 Mart 2020, Salı
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'u konuk edecek

Yeni Malatyaspor Trabzonspor'u konuk edecek

'de ertelenen maçta BtcTurk Yeni Malatayspor, evinde 'u ağırlayacak. Kümede kalmak için Trabzonspor'u yenmek isteyen 'da , ve , statü gereği Trabzonspor maçında kadroda yer alamayacak.

BtcTurk , 'de 19. haftanın erteleme maçında yarın 'u konuk edecek.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak maçı, hakem yönetecek. Ligde bir maç eksiği bulunan; 6 galibiyet, 7 beraberlik, 11 yenilgiyle 25 puan toplayan sarı-siyahlılar, Trabzonspor karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor. BtcTurk Yeni Malatyaspor'da kart cezalısı Teenage Hadebe, Issam Chebake ve , Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Öte yandan maçın ertelendiği tarihten sonra takıma katılan , ve , statü gereği Trabzonspor maçında kadroda yer alamayacak.

  1. 10.03.2020
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