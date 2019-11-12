Şampiyonluk iddiası - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
12 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Şampiyonluk iddiası

iddiası

Şampiyonluk iddiası

Asbaşkanı Aziz Yalçınkaya konusunda iddialı konuştu: “Başkanımızla çıktığımız yolda 2 şampiyonluk yaşadık. Şimdi neden 3.’sü olmasın”

Göztepe deplasmanından 1 puan ile dönen ve lider Sivasspor'un 3 puan gerisinde yarışına dahil olan , çok iddialı. , 2 şampiyonluktan sonra bir üçüncüsüne inançlarının tam olduğunu belirterek, "Başkanımız Adil Gevrek ile birlikte yaklaşık 5 yıldır birlikteyiz. 2. Lig'de ve 1. Lig'de olmak üzere 2 şampiyonluk yaşadık. Şimdi diyorum ki neden bir üçüncüsü olmasın. Buna bizim inancımız tam, camiamız da yürekten inansın. Bir iş emek verilerek, halis niyetli yapılıyorsa o işten güzel sonuç alma ihtimaliniz yüksektir" diye sarı-kırmızılı camiaya şampiyonluk mesajı gönderdi.

  1. 12.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şampiyonluk iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN