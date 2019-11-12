Şampiyonluk iddiası

Göztepe deplasmanından 1 puan ile dönen ve lider Sivasspor'un 3 puan gerisinde şampiyonluk yarışına dahil olan Yeni Malatyaspor, çok iddialı. Asbaşkan Aziz Yalçınkaya, 2 şampiyonluktan sonra bir üçüncüsüne inançlarının tam olduğunu belirterek, "Başkanımız Adil Gevrek ile birlikte yaklaşık 5 yıldır birlikteyiz. 2. Lig'de ve 1. Lig'de olmak üzere 2 şampiyonluk yaşadık. Şimdi diyorum ki neden bir üçüncüsü olmasın. Buna bizim inancımız tam, camiamız da yürekten inansın. Bir iş emek verilerek, halis niyetli yapılıyorsa o işten güzel sonuç alma ihtimaliniz yüksektir" diye sarı-kırmızılı camiaya şampiyonluk mesajı gönderdi.