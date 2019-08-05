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05 Ağustos 2019, Pazartesi
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'un kadrosu açıklandı

Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı

3. eleme turunda 8 Ağustos'ta deplasmanda, 15 Ağustos'ta ise Malatya'da Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşacak 'un, UEFA kadrosu belirlendi.

, 3. eleme turunda Sırbistan temsilcisi Partizan ile yapacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda seçilen oyuncuların UEFA'ya bildirildiği kaydedildi.

Yeni Malatyaspor'un UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Mustafa Akbaş, Nuri Fatih Aydın, Muhammed Bilal Barman, Thievy Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Ufuk Ceylan, Issam Chebake, Abdulsamet Damlu, Mitchell Donald, Fabien Farnolle, Moryke Fofana, Teenage Hadebe, Ahmet Ildız, Adis Jahovic, Erkan Kaş, Guilherme Costa Marques, Arturo Mina, Ghaylen Chaaleli, Gökhan Töre, Eren Tozlu, Robin Yalçın, Erşan Yaşa, Mehmet Suha Yiğit, Murat Yıldırım, Berk Yıldız.

  1. 05.08.2019
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