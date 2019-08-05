Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos'ta deplasmanda, 15 Ağustos'ta ise Malatya'da Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor'un, UEFA kadrosu belirlendi.
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sırbistan temsilcisi Partizan ile yapacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda seçilen oyuncuların UEFA'ya bildirildiği kaydedildi.
Yeni Malatyaspor'un UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:
Mustafa Akbaş, Nuri Fatih Aydın, Muhammed Bilal Barman, Thievy Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Ufuk Ceylan, Issam Chebake, Abdulsamet Damlu, Mitchell Donald, Fabien Farnolle, Moryke Fofana, Teenage Hadebe, Ahmet Ildız, Adis Jahovic, Erkan Kaş, Guilherme Costa Marques, Arturo Mina, Ghaylen Chaaleli, Gökhan Töre, Eren Tozlu, Robin Yalçın, Erşan Yaşa, Mehmet Suha Yiğit, Murat Yıldırım, Berk Yıldız.
- 05.08.2019
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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