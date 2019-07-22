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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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'yi renklerine bağladı

Yeni Malatyaspor Ghaylene Chaalali'yi renklerine bağladı

Transferde son olarak 'dan tecrübeli eldiven 'ı kadrosuna katan , Tunuslu milli oyuncu 'yi de etti.

Tunus 1. Lig takımlarından Esperance formasını giyen , kulübünün yeni sözleşme teklifini kabul etmeyerek 'a imza attı.

25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Chaalali, Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Perşembe günü oynanacak Olimpija Ljubljana karşılaşmasında 'ya verilen listede ismi olmadığı için forma giyemeyecek.

Tunuslu futbolcu, Malatya'ya gelerek takımla çalışmalara katılacak.

  1. 22.07.2019
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