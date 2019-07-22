Yeni Malatyaspor Ghaylene Chaalali'yi renklerine bağladı

Tunus 1. Lig takımlarından Esperance formasını giyen Ghaylene Chaalali, kulübünün yeni sözleşme teklifini kabul etmeyerek Yeni Malatyaspor'a imza attı.

25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Chaalali, Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Perşembe günü oynanacak Olimpija Ljubljana karşılaşmasında UEFA'ya verilen listede ismi olmadığı için forma giyemeyecek.

Tunuslu futbolcu, Malatya'ya gelerek takımla çalışmalara katılacak.