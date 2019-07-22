Yeni Malatyaspor Ghaylene Chaalali'yi renklerine bağladı
Transferde son olarak Alanyaspor'dan tecrübeli eldiven Ufuk Ceylan'ı kadrosuna katan Yeni Malatyaspor, Tunuslu milli oyuncu Ghaylene Chaalali'yi de transfer etti.
Tunus 1. Lig takımlarından Esperance formasını giyen Ghaylene Chaalali, kulübünün yeni sözleşme teklifini kabul etmeyerek Yeni Malatyaspor'a imza attı.
25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Chaalali, Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Perşembe günü oynanacak Olimpija Ljubljana karşılaşmasında UEFA'ya verilen listede ismi olmadığı için forma giyemeyecek.
Tunuslu futbolcu, Malatya'ya gelerek takımla çalışmalara katılacak.
- 22.07.2019
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Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Toplam 1
Yorum
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