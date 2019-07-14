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14 Temmuz 2019, Pazar
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'yi etti

Yeni Malatyaspor Teenage Hadebe'yi transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur defans hattına takviye yaptı. Sarı-siyahlı kulüp, Zimbabweli futbolcu 'yi renklerine bağladığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından , Zimbabveli stoper 'yi kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüp, geçen sezon ligi takımlarından Kaizer Chiefs'te forma giyen 23 yaşındaki Teenage Hadebe'yi ettiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, "Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin Teenage Hadebe" ifadesi kullanıldı.

  1. 14.07.2019
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