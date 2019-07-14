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14 Temmuz 2019, Pazar
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'ta Quaresma takımla çalıştı

Beşiktaş'ta Quaresma takımla çalıştı

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör yönetiminde sürdüren 'ta, izinden dönen Portekizli yıldız takımla birlikte antrenmana çıktı.

, yeni sezon hazırlıklarına Riva'da devam etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu () Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, kondisyon ve dayanıklılık çalışmaları üzerinde duruldu.

Siyah-beyazlı teknik kadro ile Acıbadem Hastanesi'nden gelen bir ekip tarafından futbolculara beş grup halinde laktat testi uygulandı.

Antrenmana izinli olan Şilili orta saha oyuncusu ile özel programına devam eden katılmadı. İzinden dönen Portekizli futbolcu takımla çalıştı.

Beşiktaş, hazırlıklarını bu akşam basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.


  1. 14.07.2019
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