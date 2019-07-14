Beşiktaş'ta Quaresma takımla çalıştı
Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sürdüren Beşiktaş'ta, izinden dönen Portekizli yıldız Ricardo Quaresma takımla birlikte antrenmana çıktı.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Riva'da devam etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, kondisyon ve dayanıklılık çalışmaları üzerinde duruldu.
Siyah-beyazlı teknik kadro ile Acıbadem Hastanesi'nden gelen bir ekip tarafından futbolculara beş grup halinde laktat testi uygulandı.
Antrenmana izinli olan Şilili orta saha oyuncusu Gary Medel ile özel programına devam eden Burak Yılmaz katılmadı. İzinden dönen Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma takımla çalıştı.
Beşiktaş, hazırlıklarını bu akşam basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 14.07.2019
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mehmet olmamış
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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