Beşiktaş'ın yeni transferi hafta içi İstanbul'da!

Beşiktaş'tan transfer hamlesi... Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Kara-Kartal bir süredir sol stoper arayışına devam ediyordu. Bu kapsamda çalışmalarda büyük ilerleme kaydeden siyah-beyazlılar, Fiorentina'dan Vitor Hugo'yu renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Brezilyalı stoperin hafta içi İstanbul'da olması bekleniyor.