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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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'ın yeni transferi hafta içi 'da!

Beşiktaş'ın yeni transferi hafta içi İstanbul'da!

çalışmalarına devam eden 'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Şu ana kadar Torino'dan Adem Ljajic'in bonservisini alan ve Tyler Boyd ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar 'nın stoperi 'yu duyurmaya hazırlanıyor.

'tan hamlesi... Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Kara-Kartal bir süredir sol stoper arayışına devam ediyordu. Bu kapsamda çalışmalarda büyük ilerleme kaydeden siyah-beyazlılar, 'dan 'yu renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Brezilyalı stoperin hafta içi 'da olması bekleniyor.

  1. 14.07.2019
  2. Güncelleme: 14.07.2019 01:38
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