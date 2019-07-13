Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Şu ana kadar Torino'dan Adem Ljajic'in bonservisini alan ve Tyler Boyd ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar Fiorentina'nın stoperi Vitor Hugo'yu duyurmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş'tan transfer hamlesi... Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Kara-Kartal bir süredir sol stoper arayışına devam ediyordu. Bu kapsamda çalışmalarda büyük ilerleme kaydeden siyah-beyazlılar, Fiorentina'dan Vitor Hugo'yu renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Brezilyalı stoperin hafta içi İstanbul'da olması bekleniyor.
- 14.07.2019
- Güncelleme: 14.07.2019 01:38
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Yorum
mehmet olmamış
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Beşiktaş'ın yeni transferi hafta içi İstanbul'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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