Malatyaspor’un efsane başkanı unutulmadı
Malatyaspor’un efsane başkanı Nurettin Soykan ölümünün 9. yılında kabri başında anılıyor.
Malatyaspor tarihinde unutulmaz bir yere sahip olan Soykan, 2009 yılında 84 yaşındayken vefat etmişti. Malatya Şehir Mezarlığı'ndaki kabri başında dualar okunarak anılan Soykan için Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü de bir mesaj yayımladı. Mesajda, "Malatyaspor'umuzun efsane başkanı Nurettin Soykan saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Bu arada Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Soykan döneminin en aktif gazetecilerinden olan Haydar Karaduman da bir anma mesaj yayımladı.
- 7.5.2018 12:42
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Tuncay Şanlı'dan ilginç yorum: "Zaten Gomis penaltı öncesi..."
Toplam 1
Yorum
N0_Name Gomis'te bir düşüş var konsantrasyonu eksilmiş gibi. Allah'tan Muslera ve beklerimiz çok iyi de maç kazanabiliyoruz.
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TFF, Fatih Terim'e 9 milyon TL tazminat ödeyecek
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Yorum
Hasan Bir asgari ücretlinin yemeden içmeden yaklaşık 500 yıllık çalışmasının karşılığı. Yada 500 asgari ücretli kişinin 1 yıllık çalışması.
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Ali Ay: Karşımıza Fenerbahçe değil Fırat Aydınus çıktı
Toplam 7
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Umut Kesinlikle Bursaspor cok iyi oynadı..Umarız ayni oyunu Trabzon maçında oynarlar ve ligi iyi yerde bitirir.
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