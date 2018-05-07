Yeni Malatyaspor ligde kalmayı garantiledi – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    ligde kalmayı garantiledi

    Yeni Malatyaspor ligde kalmayı garantiledi
    'e bu sezon yükselen Y.Malatyaspor, bugünkü maçına çıkmadan, Alanya-Osmanlı karşılaşmasının sonucuna göre ligde kalmayı garantiledi. Mücadelenin 1-1 sona ermesiyle Osmanlı puanını 33 yaptı. 39 puanlı sarı-kırmızılılar kalan iki maçını kaybetse dahi hem Osmanlı hem G.Birliği'ne ikili averajda üstün olduğu için düşme korkusunu yaşamayacak.
    1. 7.5.2018
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