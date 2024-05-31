Yalı Çapkını 72. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE - Yalı Çapkını STAR TV SON BÖLÜM

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 72. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 72. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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YALI ÇAPKINI 72. BÖLÜM ÖZETİ

Seyran hastalığından Ferit'in haberdar olmaması için yoğun çaba harcar. Kazım'a büyük bir öfke duyan Esme, sinirini Zerrin'den çıkarır. Fakat hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalır. Büyük bir endişeye kapılan Esme, Tayyar'dan yardım ister. Olan biteni öğrenen Seyran ve Suna annelerine destek olmaya çalışırlar. Babasından hiçbir zaman beklediği takdiri göremeyen Orhan bu duruma çok üzülürken, Ferit onun yanında olduğunu hissettirir. Hastalığından dolayı büyük bir bilinmezlik içinde olan Seyran, psikiyatristten yardım almaya karar verir. Büyük bir tuzağa doğru adım adım ilerleyen Orhan için tehlike çanları çalmaktadır.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ve Binnur Kaya'nın başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Taro Tekin Emir, Turgut Tunçalp, Sezin Bozacı, Buse Buçe Kahraman, Öznur Serçeler, Toprak Sağlam, Hülya Duyar, Yiğit Tuncay, Gülen Gedikoğlu gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

YALI ÇAPKINI 72. BÖLÜM İZLE 🎬

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