Malatyaspor’dan Alanyaspor’a açık ve baskılı oynama planı
Süper Lig’in 29. haftasında A.Alanyaspor’u ağılayacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Alanyaspor karşısında açık ve baskılı oynayacaklarını futbolcularına anlatan Bulut'un, orta saha oyuncularına önde baskı kurmaları talimatı verdiği belirtildi.
Evkur Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:55
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Şenol Güneş'e 8 milyon Euro + sınırsız transfer teklifi...
Toplam 5
Yorum
TsKlüp geç bu işleri yaaa..bayernden 5 ye daha yapacak işi varmış hadi ordan..
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Esteban döndü Kucka tarz yaptı
Toplam 1
Yorum
Çepnioğlu kucka gitsin zagrebte oynasın. kendini iniesta filan zannediyor.
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Fenerbahçe'ye Fransa'dan A kalite sağ açık
Toplam 8
Yorum
xxlbaşkan sözleşmesi bitiyor olması.cazip kılyor elde parada olmayınca..ben herşeye rağmen NARSİNGİ TERCİH EDERİM SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANABİLİR
Malatyaspor’dan Alanyaspor’a açık ve baskılı oynama planı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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