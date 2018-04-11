Malatyaspor’dan Alanyaspor’a açık ve baskılı oynama planı – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    Malatyaspor’dan ’a açık ve baskılı oynama planı

    Malatyaspor’dan <a href="/index/alanyaspor?id=f913401e-016d-4837-8cbd-aadfc3635660" class="" rel="tag">Alanyaspor</a>’a açık ve baskılı oynama planı

    ’in 29. haftasında A.’u ağılayacak olan Evkur , bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

    Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde taktik bir çalışma yapan sarı-kırmızılı takımda eksik oyuncu bulunmazken, belinde ağrı bulunan Nacer Barazite ise tedbir amaçlı dinlendirildi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenman ısınma hareketleriyle başlarken, son bölümde ise taktik çift kale maç oynandı. Çift kalede geçen haftaki maçının kadrosundan farklı olarak sadece Azubuike'yi Rahman'ın yerine kadroya monte ederek, müsabakasında sahada oynanacak taktik anlayışı uygulatan Bulut, oyuna sık sık müdahale ederek uyarılarda bulundu.

    karşısında açık ve baskılı oynayacaklarını futbolcularına anlatan Bulut'un, orta saha oyuncularına önde baskı kurmaları talimatı verdiği belirtildi.

    Evkur , yarın yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:55
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