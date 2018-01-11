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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Malatyaspor’da transfer krizi

    Malatyaspor’da transfer krizi
    Yeni Malatyaspor'un transferde somut bir adım atamamasının sebebi ortaya çıktı. Gözden çıkardığı yabancıları takımdan gönderemeyen Doğu ekibi, bu yüzden transfer yapamıyor. 2 yabancıyla anlaştığı iddia edilen Malatya'nın, kadroda yer açamadığı için bu futbolculara imza attıramadığı öğrenildi. Bu arada Malatya'nın bir yabancıya imza attırması halinde federasyona 5 milyon euro ödeyeceği belirtildi
    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:19
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