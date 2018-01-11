Malatyaspor’da transfer krizi
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:19
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Mehmet Ekici nihayet dönüyor
Toplam 5
Yorum
bjkli Maestro Ozan dan sonra; yeni bir Maestro mu oynayacak?
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Kocaman: Bazıları canımı sıkıyor
Toplam 8
Yorum
bjkli Hoca haklı. Canını sıkanı gönder hoca...Tam destek arkandayız. Gönder gönder, yenisi gelsin, yeni geleni gönder en yenisi gelsin...
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Oktay Mahmuti Galatasaray Odeabank'ta
Toplam 1
Yorum
HAKAN EYYY CAN TOPSAKAL BASKETBOLUN İÇİNE ETTİN.SINIF ARKADAŞINADA PARA KAZANDIRDIN.YÖNETİMEDE GİRDİN.SENDEN MUTLUSU YOKTUR.
Malatyaspor’da transfer krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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