Malatyaspor’da transfer krizi

Yeni Malatyaspor'un transferde somut bir adım atamamasının sebebi ortaya çıktı. Gözden çıkardığı yabancıları takımdan gönderemeyen Doğu ekibi, bu yüzden transfer yapamıyor. 2 yabancıyla anlaştığı iddia edilen Malatya'nın, kadroda yer açamadığı için bu futbolculara imza attıramadığı öğrenildi. Bu arada Malatya'nın bir yabancıya imza attırması halinde federasyona 5 milyon euro ödeyeceği belirtildi