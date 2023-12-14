Masterchef LOR TATLISI TARİFİ | Lor Tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Tam ölçülü Lor Tatlısı

Ayvalık'ın meşhur tatlısı olarak bilinen Lor Tatlısı Masterchef'in 14 Aralık tarihli bölümünde yapıldı. İzleyicilerin de dikkatini çeken bu pratik ama bir o kadar da lezzetli tatlı Kalburabastı tatlısını anımsatıyor. Peki, Lor Tatlısı nasıl yapılır? Lor Peyniri Tatlısı tarifi malzemeleri ve püf noktaları haberimizde...

LOR TATLISI TARİFİ MALZEMELERİ

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı su

1 çay bardağı irmik

1 çay bardağından 2 parmak eksik toz şeker

1 su bardağı un

1 su bardağı tuzsuz lor peyniri

3 adet yumurta (orta boy)

1 adet kabartma tozu

1 adet vanilya

60 gram tereyağı

Şerbeti için:

3 su bardağı su

3 su bardağı şeker

2-3 damla limon suyu

LOR PEYNİRİ TATLISI TARİFİ NASIL YAPILIR?