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Masterchef LOR TATLISI TARİFİ | Lor Tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Tam ölçülü Lor Tatlısı

Masterchef'te Lor Tatlısı yapılmasının ardından ülkemize ait yöresel tatlılar arasında yer alan Lor Tatlısı merak konusu oldu. Lor Peyniri Tatlısı şerbetli ama hafif tatlı sevenler için ideal bir lezzet. Lor Tatlısı birçok püf noktası da barındırıyor. Masterchef Lor Tatlısı tarifi malzemeleri ve yapılışı ile ilgili detayları sizler için derledik.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 21:51
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Masterchef LOR TATLISI TARİFİ | Lor Tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Tam ölçülü Lor Tatlısı

Ayvalık'ın meşhur tatlısı olarak bilinen Lor Tatlısı Masterchef'in 14 Aralık tarihli bölümünde yapıldı. İzleyicilerin de dikkatini çeken bu pratik ama bir o kadar da lezzetli tatlı Kalburabastı tatlısını anımsatıyor. Peki, Lor Tatlısı nasıl yapılır? Lor Peyniri Tatlısı tarifi malzemeleri ve püf noktaları haberimizde...

LOR TATLISI TARİFİ MALZEMELERİ

  • 1 çay bardağı süt

  • 1 çay bardağı su

  • 1 çay bardağı irmik

  • 1 çay bardağından 2 parmak eksik toz şeker

  • 1 su bardağı un

  • 1 su bardağı tuzsuz lor peyniri

  • 3 adet yumurta (orta boy)

  • 1 adet kabartma tozu

  • 1 adet vanilya

  • 60 gram tereyağı

Şerbeti için:

  • 3 su bardağı su

  • 3 su bardağı şeker

  • 2-3 damla limon suyu

LOR PEYNİRİ TATLISI TARİFİ NASIL YAPILIR?

  • Uygun bir tavaya su süt toz şeker ve tereyağ eklenerek yağ ve şeker eritilir.

  • Üzerine unu eleyerek ve ardından irmiği ekleyip karıştırılır.Katı bir hamur oluyor.

  • Ocağın altı kapatılır ve lor peyniri eklenerek karıştırılır.

  • Hazırladğımız hamuru derin bir kaseye alarak teker teker yumurta kırılır ve mikser yardımıyla çırpılır.

  • Hamuru sıkma torbasına alıp tepsiye aralıklarla sıkılır. Dilerseniz kaşık yardımıylada dökebilirsiniz.

  • Fırın önceden 200 derecede ısıtılıp ısısı 170 dereceye düşürülür ve tatlımız üzeri kızarsana kadar yaklaşık 25-30 dk pişilir.

  • Tatlı fırındayken şerbeti hazırlanır.

  • Tencereye su ve şeker eklenir şeker eriyip kaynadıktan 10 dk sonra limon suyu ilave edilir ve 10 dk daha kısık ateşte kaynatılıp ocağın altı kapatılır.

  • Fırından çıkan tatlıya sıcak şerbet dökülür.

  • Tatlı sıcak şerbet hafif sıcak olacak.

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