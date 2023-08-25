KARDELEN TATLISI TARİFİ | Kardelen tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

KARDELEN TATLISI TARİFİ | İzmir'in en meşhur lezzetleri arasında yer alan ve Ege'den tüm Türkiye'nin mutfağına yayılıp sofraları süsleyen kardelen tatlısı, son zamanların en popüler tatlıları arasında yerini aldı.Yumuşacık kekinin üzerindeki kadife muhallebisiyle damak çatlatan bu tatlıyı evinde yapmak isteyenler için Kardelen tatlısı malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

KARDELEN TATLISI NASIL YAPILIR?

Kardelen Tatlısı Malzemeleri:

Kek için; 4 adet yumurta (oda sıcaklığında) 3/4 (bir yarım+bir çeyrek) su bardağı şeker (140 gr) 1+1/4 (çeyrek) su bardağı un (130 gr) (1 bardak + çeyrek bardak) 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilin

Islatmak için; 600 ml süt 1 paket krema

Krema için; 1/2 (yarım) su bardağı nişasta (40 gr) 1/2 (yarım) su bardağı un (55 gr) 3/4 (bir yarım+bir çeyrek) su bardağı toz şeker (125 gr) 1 litre süt 80 gram beyaz çikolata 1 paket vanilin 1 kutu krema

Arası ve üstü için; Antep fıstığı (ceviz/yer fıstığı/fındık da olur) Beyaz çikolata Hindistan cevizi

Kardelen Tatlısı Yapılışı:

Kek için; Yumurta ve şekeri rengi açılıp mayonez kıvamına gelene kadar iyice çırpın. Kuru malzemeleri ekleyin. Spatulayla alttan üste doğru söndürmeden yavaş yavaş karıştırın. (elerseniz daha kolay olur) hepsi harmanlanınca yağlı kağıt serilmiş büyük kare borcama dökün. 175 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin. (kürdanla birkaç yerini kontrol edin temizse tamamdır). Kek soğurken süt ve kremayı iyice çırpıp dolaba koyun.

Krema için; Un, nişasta ve şekeri harmanlayın. Sütü azar azar ekleyip topak kalmayana kadar çırpın. Altını açıp iyice kıvam alana kadar kaynatın. Beyaz çikolata ve vanilin ekleyin. Sonra oda sıcaklığına gelmesi için kenara alın. Ara ara karıştırın ki kabuklanmasın. Oda sıcaklığına gelince bir kutu krema ekleyip iyice karıştırın.

Soğuyan keki ortadan ikiye kesin.

Dolaptaki sütlü karışımın yarısıyla alt katı ıslatın.

Kremanın az bir kısmını üstüne ayırıp kalanı araya döküp eşit bir şekilde yayın.

Üzerine beyaz çikolata ve antep fıstığı serpiştirip öbür keki koyun.

Onu da iyice ıslatıp kalan kremayı yayın bol hindistan cevizi serpiştirip dolaba kaldırın.

En az 3-4 saat dinlendirin. Ben bir gün dinlendirdim.

Kardelen Tatlısı Püf Noktaları:

Kardelen Seçimi: En iyi sonucu elde etmek için taze ve olgun kardelenleri tercih edin. Kardelenlerin kabukları parlak ve renkli olmalıdır.

Kardelen Pişirme Süresi: Kardelenlerin pişme süresi önemlidir. Yumuşak bir dokuya ulaşana kadar pişirilmelidir. Fazla pişirme tatlıyı aşırı yumuşak hale getirebilirken, az pişirme de tatlıyı sert bırakabilir.

Limon Suyu: Limon suyu tatlıyı hem taze tutmaya yardımcı olur hem de tatlıyı daha dengeli bir şekilde tatlandırabilir. Fazla limon suyu kullanmaktan kaçının, çünkü tatlıyı aşırı ekşimsi hale getirebilir.

Nişasta Kullanımı: Nişasta, tatlıyı daha koyu bir kıvamda istiyorsanız ekleyebileceğiniz bir bileşendir. Ancak nişasta eklerken dikkatli olun, çünkü fazla nişasta tatlıyı yoğun bir jelatinimsi yapıya dönüştürebilir. Nişasta eklerken sürekli karıştırarak pütürsüz bir kıvam elde edin.

Hindistancevizi Rendesi: Tatlıya hindistancevizi rendesi eklemek isterseniz, tatlıyı servis etmeden hemen önce eklemeniz daha iyi olacaktır. Hindistancevizi rendesi tatlıya lezzetli bir aroma ve dokunuş katar.

Soğuma ve Servis: Tatlıyı ocaktan alıp soğumaya bıraktıktan sonra buzdolabında iyice soğutun. Soğuk olarak servis etmek, tatlıyı daha iyi bir kıvamda tutacaktır.