KALAMAR DOLMASI TARİFİ | Evde kalamar dolması nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir?

Kalamar dolması farklı lezzetler denemeyi seven ve deniz mahsullerinde farklı tatlar denemeye açık olan birçok kişinin öncelikli tercihlerinden biridir ve yapımı oldukça pratik olması sebebiyle evde hazırlanabilmektedir. İşte kalamar ve dolma iç harcı ile hazırlanan kalamar dolmasının nasıl yapıldığı ve malzemeleri ise vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. İşte kalamar dolmasına dair merak edilenler...

KALAMAR DOLMASI TARİFİ

Kalamar dolması için gerekli malzemeler:

4 adet orta boy kalamar

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy kuru soğan

2 diş sarımsak

1 adet orta boy kırmızı biber

4 adet kurutulmuş domates

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet orta boy rendelenmiş limon kabuğu

1 tatlı kaşığı kekik

Yarım çay kaşığı tuz

Kızartmak için gerekli malzemeler:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

2 dal taze kekik

Kalamarın terbiyesi için gerekli malzemeler:

2 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı toz şeker

1 su bardağı süt

KALAMAR DOLMASI NASIL YAPILIR?

Kalamarın iç organlarını kuyruk kısmından çekerek çıkartın ve uç kısmından tutarak, kalamarın dış kısmındaki deriyi hızlı ve güçlü bir şekilde çekerek temizleyin.

Ortasında yer alan şeffaf kemiği tek parça halinde ayırdıktan sonra kalamarın iç ve dış kısmını bol suda birkaç kez yıkayın.

Derisini çıkardığınız bütün haldeki kalamarın üzerinde kalan zar tabakasını sıyırmak için bıçağın ters kısmıyla üzerinden bir kez geçin ve içi dolduktan sonra ızgarada pişecek olan kalamarı terbiye malzemelerinin içinde bir süre bekletin.

Bir tavanın içine üç yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin ve bu yağın üzerine kuru soğanı ince ince doğrayın.

Soğanların üzerine ise kırmızı biberleri ve yeşil biberleri ince ince doğrayıp, ilave edin ve ocağın altını açarak bu malzemelerin iyice kavrulmasını sağlayın.

Soğanlar hafif pembeleşince içerisine domatesleri, sarımsağı küp küp küçük doğrayın ve bir miktar tuz ekleyerek iyice karıştırın. Ardından ayıklanmış karidesleri katın. Bu şekilde suyunu iyice çekene kadar pişirin.

Hazırladığınız iç harcı ocaktan alıp, kısa süre beklettikten sonra rendelenmiş kaşar peyniri ile harmanlayın.

Süt içinde yumuşayan temizlenmiş kalamarı havlu kağıtla kurulayıp, iç kısmını hazırladığınız harç ile doldurun. Uç ve ağız kısmını birer kürdan yardımıyla kapatın.

Kızdırılmış ızgara üzerinde 3-4 dakika kadar pişirdiğiniz kalamar dolmasını güveç kabına alın.

Lezzet vermesi için; ince ince doğranmış sarımsak, iri iri kesilmiş yeşil biber, kültür mantarı, soya sosu ve tereyağı ilavesiyle önceden ısıtılmış 190 derece fırında 10 dakika kadar pişirin.

Aralarda alt üst etmeyi ve kurumaması için sosundan üzerine gezdirin ve kurumasını engelleyin.

Izgara olduktan sonra pişirme işlemini güveç kabında ve fırında tamamladığınız ızgara kalamar dolmasını, sıcak sıcak bekletmeden servis edin.

Afiyet olsun.