Zeki Uzundurukan

25 Kasım 2025 | Salı

Messi vuruşu!

Geldiği günden beri eleştirilen Muçi, sezonun en güzel gollerinden birini attı. Uzun yıllar unutulmayacak bir maç izledik! Muçi'nin 100. dakikadaki son saniye golüne şapka çırakılır. Ceket iliklenir! Resmen bir Messi golü attı Muçi… Trabzonspor, neredeyse 90 dakika 10 kişi oynayan Başakşehir karşısında çok zorlanmasına rağmen kazanmasını da bildi. İlk yarıda takım bütünlüğünden yoksun bir Trabzonspor vardı sahada. Bordo-mavililerin hücum hattındaki oyuncular birbirinden çok uzak oynamanın dışında 'ben atayım, kahraman olayım' düşüncesiyle oynadılar. Bu yüzden Onuachu topla buluşamadı. Fatih Tekke'nin Baniya yerine Okay'ı stoperde oynatmasına çok şaşırdım. Okay'ın yaptırdığı penaltıdaki topa çıkışı her şeyi anlatıyor zaten! Orada orijinal bir stoper olsa topa kolunu kaldırarak zaten çıkmaz.

Trabzonspor geriye düştükten sonra Augusto ile beraberlik golünü attı. Bu golde ilk yarının en iyisi Mustafa Eskihellaç'ın derinlemesine pası muazzamdı. Trabzonspor beraberlik golünü attıktan sonra vitesi artırıp, ikinciyi bulmak yerine çok yavaş bir oyun oynamaya başladı. 10 kişi oynayan Başakşehir, Shomurodov ile yine öne geçti. Bu golde de Batagov'un hatası vardı. Batagov, Özbek oyuncuya çok rahat bir kafa vuruşu yaptırdı. İlk yarının son bölümünde sanki sahada 10 kişi oynayan takım Trabzonspor'du! Bordo-mavililer, bir kişi fazla oynamanın avantajını fırsata çeviremediler.

İkinci yarıya daha derli toplu, daha hızlı başlayan bir Trabzonspor vardı sahada. Önce Onuachu'nun penaltısı, sonrasında Muçi'nin golleri ile bir anda öne geçti Trabzonspor. Ama öne geçtikten sonra oyun disiplininden kopan bir Trabzonspor izlemeye başladık. Başakşehir, bir anda skoru 3-3'e getirdi. Tam maç bu skorla bitecek diye düşünülürken, Muçi yine sahneye çıktı. Muçi olağanüstü bir golle Trabzonspor'u galibiyete taşıdı.

