İki farklı kulvar iki farklı takım

Lige damga vuran Trabzonspor'un az süre alan oyuncular ağırlıklı kadrosunun kupada da ciddi bir etki yapması bekleniyordu.

Çünkü ideal 11 dışındaki isimler şampiyonluk mücadelesi için oldukça değerliydi ve bu takımın parçası olduklarını hissettirmeliydiler. Ancak maç hiçte umulduğu gibi başlamadı.

Birbirleriyle ilk kez oynayan oyunculardan kurulu Trabzonspor kadrosu, Boluspor karşısında ilk dakikadan itibaren oyun hakimiyetini rakibe kaptırdı ve bol pozisyon verdi.

Futbolda antrenmanın önemli olduğu ama esas önemin maç temposu yakalamak olduğunun net bir özetini verdi ilk yarıda Trabzonspor.

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Abdullah Avcı ikinci yarıya iki oyuncu değişikliğiyle başladı.Dakikalar geçmeden, oyuna Peres'in girişiyle sağ önde oynamaya başlayan Serkan'ın taşıdığı topta, Peres ile birlikte oyuna giren Bakasetas'ın asistinde Koita golü buldu.Değişiklikler kısa sürede etkisini göstermişti. İşte bu etkiyi Trabzonspor'un as oyuncularından değil, kulübeden bekliyor Trabzonsporlular. Koita'nın ligde aldığı sürelerde de solumluya giden takıma katkı yapmaya çalışan bir görüntüsü ve isteği var. Attığı gol dışında çok da arzuluydu.Trabzonspor bir kulvarda daha yoluna devam etse de kulübe rotasyonunda sıkıntıların olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.Herkes ikinci bir şansı hak eder ama devre arasına girildiğinden bazıları için bu şans bir daha geri gelmeyecek gibi. yunusemre.sel@