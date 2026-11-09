Dışarıda ama kırmızı!

Attila Karaoğlan; 2'de Yiğit'e kontrolsüz hareketinde Ndidi'ye çıkan sarı doğru. Güç transferi yok kırmızı olmaz. 16'da Vlahovic'e sarılıp formasından çeken Metehan'ın bu hareketi zaten sarı hakemin 1-2-3 yer gösterip faul sayması modern hakemliğe uymuyor. Aynı Metehan bu kez 22'de Vlahovic'i formasından çekti bıraktı pozisyonunu bozdu ikinci sarıdan kırmızı çıktı doğru. 49'da Diabate, Orkun'a faul yaptı. Hakem dışarıda dedi. VAR inceledi 2 dakika sonra izlemeye çağırdı. Hakem 1.5 dakika izledi kararında kaldı. O zaman Orkun'un bariz gol şansını engellediği için Diabate sarı değil kırmızı olur. Onu da yapamadınız! Bana göre pozisyon dışarıda ama bariz gol şansını engellediği için Diabate kırmızı olur.