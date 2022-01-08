Çizgi film kahramanı

Adeta sevimli hayalet Casper gibi rakiplerinin içinden geçiyor" diyordu maçı anlatan spiker.

Evet, Nwakaeme rakiplerini geçerken Casper, orta yaparken Tsubasa, top sürerken yavaş gibi görünse de etkisi itibariyle Sonic gibi.

Genel itibariyle fantastik çizgi film karakterlerinin futbol sahalarındaki karşılığı gibi Nijeryalı oyuncu… Onun gösterişli oyununa, Trabzonspor'un istatistik yelpazesindeki bolluğa rağmen sıkıntılı bir maç oldu Malatyaspor maçı.

Yeni Malatyaspor'un eksikleri de göz önüne alındığında Trabzonspor'un bir türlü maçı kopartamaması ligin geri kalanında nasıl maçlar oynayabileceğine dair ipucu verdi.

Şunu muhakkak eklemem gerekiyor: Beklentilerin altındaki oyuna, düşük tempoya, sakatlıklara, basit hataların çok fazla acı verme ihtimallerinin direkten dönüşüne şahit olduğumuz bu maçta Trabzonspor bir klişeyi daha yıkarak yoluna devam etti.

Bakasetas'ın beklentilerin altındaki oyuna rağmen oyunda kalması doğru tercihti zira en kötü oyunda bile skora etki edebilecek meziyetlere sahipti Yunan oyuncu.

Sakatlıklardan sonra bir türlü temposunu bulamadı.

O da Cornelius ve Nwakaeme gibi Visca'yı bekliyor.

Visca demişken, onun maliyetinin neden fazla olmadığını sanıyorum anlamışızdır.

Trabzonspor bu sezon bu maça kadar 8 kez tek farklı kazanmıştı, bu galibiyetle birlikte 9. tek farklı maçını kazanmış oldu.

Şampiyonlukların tuhaf ve şaşırtıcı hikayeleri vardır.

Ve her hikaye kendi şampiyonayla birlikte güzelleşir.