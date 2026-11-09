Muhteşem ikili

Beşiktaş, haftanın kapanış maçında pazar günü saat 21.00'de Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Kasımpaşa karşısında skor üstünlüğünün korunamaması ve Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da maçlarını kazanmaları, bu maçı daha da önemli hâle getirdi. Cerny'nin Celtic karşısında formsuz bir performans göstermesinden sonra İlhan, bu maça sağ açıkta başladı. Siyah-beyazlılar maça, beklenildiği gibi topa sahip olarak Gençlerbirliği'ni kendi sahasına hapsederek başladı. Dakikalar 20'yi gösterdiğinde Trossard, savunmanın arkasına Vlahovic'e çok güzel bir top bıraktı. Golcü de topu ağlara göndererek Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Golden sonra hakem doğru bir kart çıkardı. Vlahovic'i arkadan çeken Metehan Baltacı, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Beşiktaş'ın oynadığı diğer maçlarda da Vlahovic'e çok sert fauller yapılıyor ama hakemler bu faulleri es geçiyor.



Beşiktaş, zaten üstün oynadığı bir maçta rakip 10 kişi kalınca kontrolü daha da eline aldı. Gençlerbirliği, serbest vuruş için Beşiktaş kalesine yüklendiğinde Beşiktaş kontratağa çıktı. Yine ilk golde olduğu gibi Trossard ve Vlahovic iş birliği vardı. Trossard "Al da at" dedi, Vlahovic kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Beşiktaş iyice rahatladı. Gençlerbirliği, 10 kişi kalmasıyla beraber ikinci yarıda çok fazla varlık gösteremedi. Topa sahip olan ve tehlikeli ataklar geliştiren siyahbeyazlılar oldu. 88. dakikada bu sefer roller değişti. Vlahovic harika bir pas attı, Trossard vurdu. Kaleye giden topa Poku dokundu ve fark üçe çıktı. Beşiktaş, millî ara öncesi rakiplerinin puan kaybetmediği haftada evinde Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi. 10 Kasım Salı günü, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 88. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyorum.