Hoca geldi

Nihayet Fenerbahçe kulübesinde hırs var, adalet var, mücadele var.

Kaybetmeyi kabul etmemek var.

Emre Belözoğlu sarı-lacivertlilerin başında çıktığı ilk maçta takıma elini değdirdiğini hissettirdi.

Maçın başında kalabalık olarak geride bekleyen Çorum ekibine karşı verilen uzaktan şut taktiği 3 puanı getirdi.

Hem de ne şutlar!

İrfan Can ve Grenwood adeta yeniden doğdu.

Özellikle de yıllarca kenar oyuncusu yapılmaya çalışılan İrfan Can Kahveci… Gerçek mevkisinde oynayınca neler yapabileceğini hepimize gösterdi.

Dostlar İrfan Can nerde oynamaz deseniz, kesinlikle kanatta derim.

Böylesine iyi şut atabilen bir oyuncuya kaleyi cepheden göstermek lazım.



Öte yandan Emre hocanın dikkat etmesi gereken en önemli mevzu takım savunması… Bakmayın siz skorun böyle olduğuna… Çorum ekibi benim beklediğimden daha fazla pozisyona girdi. Kante yokken Fenerbahçe takım savunmasında sıkıntılar yaşıyor.

Yine Ederson'un muhteşem performansını izledik. Ama dikkat!

Çorum atamadı lakin başkası atar!

Bu yüzden milli arada en çok bu noktaya çalışılmalı.

Sözün özü aslında şu; Emre Belözoğlu ilk olarak Fenerbahçe'nin güçlü yönünü ortaya çıkardı.

Muhteşem şutlar atan oyuncularıyla sonuca gitmeyi bildi.

Eminim sorunları da tespit etmiştir. İşte ona biraz zaman lazım.

Mental olarak düşmüş oyuncular ayağa kalkınca bambaşka bir Fenerbahçe izleriz.