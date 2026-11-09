Aslanlar emin ellerde

Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen, kulüp doktoru Yener İnce tarafından artroskopik diz cerrahisi yöntemiyle ameliyat edildi. Osimhen'in milli aradan sonra Samsunspor veya Aston Villa maçıyla sahalara dönmesi bekleniyor. Osiemhen'in geçirdiği operasyon, kulüplerde görev alan sağlık kurulunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Çünkü doğru teşhis ve doğru tedavi, hem iyileşme sürecini hızlandırıyor, hem de sakatlığın tekrar nüksetmesini önlüyor. Op. Dr. Yener İnce; ortopedi ve travmatoloji uzmanı, başarılı bir spor hekimidir. Kulüplerimiz, her yıl transferlere milyon Euro'lar harcıyor. Burada bir noktaya yeteri kadar önem verilmediğini düşünüyorum.



Bence yıldız transferleri kadar önemli bir nokta: Kulüp doktoru ve sağlık heyeti. Çünkü transfer ettiğiniz bu pahalı yıldızları, bünyenizde çalışan doktor ve sağlıkçılara emanet ediyorsunuz. Eğer sağlık kurulu sakatlanan futbolcu ile ilgili doğru teşhis ve doğru tedaviyi uyguluyorsa çok şanslısınız. Ya yanlış teşhis ve yanlış tedavi noktasında neler olur? Oyuncunun sahalara dönüş süresi uzar. Yanlış tedavi yüzünden belki de o oyuncunun futbol hayatı biter. Türk futbolunda bunun örnekleri çok. Günümüzde yorumculuk veya teknik adamlık yapan eski futbolcularla sohbetlerimizde 'yanlış tedavi kurbanı oldum' diyenler var. O yüzden sağlık kurulları güçlü ve donanımlı olmalı. Hepsi işinin ehli olmalı. Galatasaray, bu noktada en iyilerle çalışıyor. Osimhen'in geçirdiği operasyondan sonra 'Osimhen ne zaman sahalara dönecek? Ameliyatını kim yaptı?' gibi sorular akıllara geldi. Bilgi ve tecrübesine inandığım bir gazeteci arkadaşım bana bu konuda bilgiler vermişti. Ben de bu bilgileri, cumartesi akşamı Libero TV youtube kanalındaki yayınımda paylaştım.



Dün öğrendim ki eksik bilgiler vermişim. Gazetecinin temel görevi, doğru ve tarafsız bilgilerle okurlarını aydınlatmaktır. Hemen detaylandırma ihtiyacı hissettim. Dün Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce ile görüştüm. Kendisi bana en doğru bilgileri verdiği için teşekkür ederim. Osimhen'in çok başarılı geçen ameliyatını bizzat kendisi yani Yener İnce yapmış. Bana gelen bilgilerde Prof. Dr. Safa Gürsoy'un da ismi geçiyordu. Kendisi kalça cerrahisi uzmanıymış ve Osimhen'in ameliyatında bulunmamış. Bu arada Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan'la da dün bir görüşme yaptım. Eray Yazgan'a da verdiği bilgiler ve hassasiyeti için de ayrıca teşekkür ederim. Sözün özüne gelince; Kulüplerin yazdığı başarı hikayesinde sağlık kurullarının da önemi büyük. Güçlü yönetim, doğru teknik direktör ve yıldızlardan oluşan bir kadro yetmez. Başarıya giden yolda futbolcu sağlığı çok önemli. Bunu biz Osimhen'in geçirdiği operasyonda bir kez daha görmüş olduk.