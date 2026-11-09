Trossard kalitesi bir başka

Kasımpaşa'ya kaptırılan iki puan ve Celtic deplasmanında iyi oyuna rağmen alınan mağlubiyet, Beşiktaş'a ders olmuş belli ki. Normal şartlardaki Beşiktaş seyircisi önünde, Gençlerbirliği'ne nefes aldırmaz, risk alarak oynar ve atak üstüne atak yaparak daha ilk yarıda fark yapma peşinde koşardı. Maçın başından itibaren, hatta rakip 10 kişi kaldıktan ve iki gol atmışken de kontrollü oyunu tercih etti Kartal. Bana göre İtaliano da bir öz eleştiri yapmış. Çünkü bu kez rotasyonunu akıllıca yaptı. Sağ kanatta etkisiz eleman konumuna gelen İlhan Fakılı'yı alışık olduğu sol kanada alırken, Trossard'ı sağda kullandı. Belçikalı da resmen klasını konuşturup şov yaptı. Resmî rakamlara göre bu maçta üç asist yaptı ama bana göre işin gerçeği bir gol, iki asist. Çünkü Poku dokunmasa da Trossard'ın zor durumda yaptığı o mükemmel aşırtma vuruş golle sonuçlanacaktı.



Dün gece üç harika adam izledim vesselam... Orkun bir maestro gibi takımı yönetti... Vlahovic sürekli önüne toplar istedi, araya iyi koşular yaptı; ihtiyacı olan pasları da Trossard attı. Şahane iki golle maçı kotaran Vlahovic, bir kez de karşı karşıya kaldığı İrfan Can'a takıldı. İrfan Can'ı da kutlamak gerek. Dört ya da beş net pozisyonun gol olmasını önledi. Evet, Trossard ve Vlahovic üç pozisyonda da mükemmel anlaştılar. Son golde asisti yapanın Vlahovic olması da bu açıdan anlamlıydı. Büyük takımlar üst üste kötü sonuçları kaldıramazlar. Tribünler anında boşalır ve herkes kelle istemeye başlar. O nedenle milli ara öncesinde kazanmak önemliydi. Yani bugün alınan üç puan moral motivasyon anlamında altın değerinde. Artık Kartal yeniden eski coşkusuna kavuşabilir.