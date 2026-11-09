Usta işi

Thomas Reis ile 6'da 6 yapan Trabzonspor, Alanya deplasmanında oyunu tamamen kendi senaryosuna göre oynadı; ilk yarıdaki taktiksel üstünlüğüyle fişi erkenden çekti. Thomas Reis'ın Trabzonspor'a kazandırdığı en belirgin kimlik, ne oynadığını çok iyi bilen bir takım disiplini. Alanya deplasmanında maça öyle bir ön alan baskısıyla başladı ki bordo-mavililer, ev sahibine nefes dahi aldırmadı. İkinci ve üçüncü bölgedeki yüksek şiddetli pres, Alanyaspor'u hataya zorlarken oyunun kontrolü tamamen Fırtına'daydı.

Muçi, Saviolo ve Salah'ın akıl dolu verkaçları Alanya savunmasını çaresiz bıraktı. İlk gol, net bir taktik ürünüydü: Nwaiwu'nun savunma arkasına attığı adrese teslim pas ve Pina'nın usta işi bitiriciliği... 34'te gelen ikinci gol ise derslikti. Muçi'nin derin pası, Onuachu'nun servis zekası ve Salah'ın soğukkanlı dokunuşuyla maç ilk yarıda çözüldü. Alanyaspor'un Cabral'ın arkasına atılan toplarla girdiği cılız arayışlar Trabzonspor'un dengesini bozamadı.

İkinci yarıda Alanyaspor'un kısa süreli topa sahip olması, ev sahibinin gücünden ziyade Trabzonspor'un skoru cebine koyup vites düşürmesinden ibaretti. Hwang'ın şanssızlığı rakibin hücum kısıtlılığını özetlerken, Bordo-mavililer fişi çekecek pozisyonları cömertçe harcasa da savunmada hata yapmadı. Pina ve Nwaiwu'nun kritik hamleleri ile kalede Onana'nın güven veren duruşu galibiyeti perçinledi. Trabzonspor, Alanya'da kalite farkını koyarak şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü.