Hakemsiz oynayalım!

Bizim ligimize kondisyonerlerini getirin takımların antrenman performansları anında Avrupa ligleri düzeyine çıkar… Buna karşılık antrenman kondisyonları ne kadar artarsa artsın bizim oyuncuların (yerliyabancı fark etmez) maç kondisyonları asla ve katta Avrupalı rakipleriyle aynı seviyeye çıkamaz. Bunun tek bir sebebi var futbol oynatmayan, oyunun kontrolü elinden kaçacak diye her pozisyona faul çalan, her yere düşen için oyunu durduran hakemlerimiz.



Resmen futbolu eritiyorlar, bitiriyorlar. İyi oynayan takımların tempolarını bozuyorlar. Bin türlü zararları var vesselam.



Zorbay Küçük de bunların fenafillahı… Be arkadaş takım gole gidiyor sen ayağını tutarak yerde yatan oyuncu için ne diye maçı durduruyorsun!

Hayırdır sen cerrah mısın, ameliyat mı yapacaksın, yoksa hasta kan mı kaybediyor!.. Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun.

Yahu kafa kafaya çarpışma varsa, hayati bir tehlike varsa gol atılırken bile durdur oyunu, ayağı burkuldu diye yerde yatan için atak kesilir mi, pozisyon öldürülür mü!?



Ne yapsak, şu maçları hakemsiz mi oynasak acaba!

Küçük'ün, Beşiktaş aleyhine verdiği penaltıya bir bakın, Mert'in eli bile değil muhtemelen eldiveni dokunuyor rakibe!... Pes!

Gelelim maça. İki takım da hakeme rağmen tempo yapmaya çalıştılar ve pozisyonlar buldular. Beşiktaş Rashica ile golü bulunca sıkça aktif dinlenme yaparak riskli skorla yoluna devam etti. Sonrasında penaltı golüyle tabela eşitlenince hem sahadakiler, hem kulübedekiler silkinip kendilerine geldiler.



Semih girdiği andan itibaren ön tarafa hareket getirdi. Nitekim kazandırdığı penaltıyla da maçın kotarılmasına katkı yaptı.

Rafa Silva, Gedson, Rashica, Masuaku sahanın iyilerindendi ama savunma hataları bolca yapıldığı için Mert'e çok iş düştü ve o da günündeydi maşallah. Çok net kurtarışlar yaparak galibiyette önemli rol oynadı.