Kerem ile İzlanda!

Montella Galler maçında bir kez daha Barış Alper'i santrafora devşirmeye kalktı, savunmanın solunda da sağ ayaklı Mert'i kullandı Dün İzlanda karşısında böyle maceralara girmek yerine aklın yolunu takip eden bir Montella gördük ve mutlu olduk. Barış'ın yerinde klasik santrafor Umut Nayır vardı, savunmanın solunda da anadan doğma sol bek Eren Elmalı. Sonuç olarak dengeli bir görüntü verdik. Arda, Kerem, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can gibi kaliteli ayaklar zaten top bizdeyken hünerlerini gösteriyorlar. Asıl mesele top rakibe geçtiğinde bu kaliteli ayakları biraz geri koşturabilmekti dün bunu da yaptık. Kerem, Arda, Hakan en az ikişer kez geriye koşup pas arası yaptılar. Kalitemiz belli, enerjimiz sınırlı ve karşımızda fizik gücüyle oynayan, üç korneri bir penaltı kabul eden bir İzlanda var. Grupta bundan önce attıkları üç gol gibi bize de kornerden attılar. Yani adamların işi bu!

Böyle bir rakip karşısında maçın hemen başında Kerem'le bir gol bulduk ki, golde Umut Nayır'ın da payı az değildi. Ve sonra.. Kerem aldı sazı eline, bir döktürdü ki anlatılır gibi değil. Sol uzak köşeye bırakıp ikiledi, aşırtma yaptı, üçledi. Sağ köşeyi denedi kaleci son anda kurtardı, sol köşeyi denedi az farklı dışarı gitti. Hiç durmadı, tek kelimeyle muhteşemdi. Benfica nasıl bir oyuncu aldığını dün gece çok daha iyi anlamış ve muhtemelen sevinç naraları atmışlardır. Zaman zaman ters hareketleriyle rakibin ruh sağlığını bozan Arda'nın araya attığı toplar, denediği şutlar, Eren'in bindirmeleri, Hakan'ın ters topları, Abdülkerim'in mücadeleci oyunu derken tüm oyuncularımız işlerini iyi yaptılar, formanın hakkını verdiler. Kerem ile Aslı bildik hikayedir. Dün farklı bir versiyonunu sahnelemiş olduk; Kerem ile İzlanda!