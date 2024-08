Metin, Ali, Feyyaz

Beşiktaş bir zamanların Tyson'ı gibi!.. Vurduğunu deviriyor. Kartal'la kavgaya gireceksen 90 dakika ve daha fazlasına yetecek enerjin olacak… Aksi halde dün geceki Lugano gibi yere serilmeniz kaçınılmazdır. İlk maç sonrası, kafaya takılacak bir şey olmadığını o günkü yorumda belirtmiş ve rövanş için "Rafa Yeter" manşetini atmıştım. Manzara malum!.. Kral Rafa Beşiktaş'ın kalitesini çok yukarı çekti, gollerin efendisi İmmobile ona keza. Onlar gelince Gedson da coştu ki sorma...

İlk düdükle birlikte önde baskı uygulayan, Lugano'ya nefes aldırmayan Beşiktaş İmmobile ile golü bulduktan sonra beş net pozisyon daha yakaladı. Bunların ikisi çizgiden çıkarıldı, diğerlerinde ya kaleci başarılı oldu, ya da son vuruşlar etkisiz kaldı. İlk yarının tek golle bitmiş olması aslında bir futbol şakası gibiydi. Lugano son gücünü kullanıp ikinci yarının başlarında golü bulunca oyunu soğutmaya çalıştıysa da sadece yedi dakika başarabildi bunu. Üç yıldız aynı anda parlayınca, Lugano mecburen söndü... Gedson topu Semih'e verip kendisi savunma arkasına sarkarken Rafa topu RAFA KALDIRDI, ve sonra da Gedson köşeye bıraktı. Hazırlanış anlamında yılın en iyilerinden biriydi bu gol.

Kalan bölümde de bu üçlü her topla buluşmalarında ya gol attılar ya da net pozisyon buldular. Bir anda Rafa ve İmmobile ile fark açıldı, havalı gelen Lugano beşlik oldu, iş bitti… Beşiktaş artık Avrupa Ligi'nde... Kutlu olsun. İlk başlayanı, sonradan gireni fark etmeden, her Beşiktaşlı çok koştu, kompakt futbolun en iyi örneklerinden birini sergilediler. Lugano da uydurmaya çalışınca harika bir maç izledik. NOT: Ayıptır söylemesi (!) Rafa, İmmobile, Gedson üçlüsü zamanın Metin-Alif-Feyyaz'ı gibi olma yolunda ilerliyorlar… Yolları da, bahtları da açık olsun.