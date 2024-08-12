Tarladaki yıldızlar!

Tarladaki yıldızlar! amsun son 20 yılda kendini aşan harika bir şehir. Spor tesisleri bakımından da bir çok ilimizden daha şanslı… Peki böyle bir şehirde, hem de ligin ilk maçında o zeminin hali nedir öyle! Hiç yakışmadı… Böyle zeminlerde inşaat yapılabilir ama futbol oynanmaz. Ne Beşiktaş, ne Samsunspor ikisi de oynayamadılar zaten. Samsunspor'un ev sahibi olarak daha gayretli ve hırslı olduğunu gördük, Beşiktaş ise serinkanlı ve akıllıydı. Ancak orta sahada kimse birkaç pas üst üste yapamadı. O bölge bildiğin patates tarlası. Beşiktaş orta sahasında Al Musrati'nin etkisiz kalması, aynı şekilde Rafa Silva'nın tekniğini konuşturamaması bana göre öncelikle zeminin azizliğiyde. Kötü oynuyor dediğimiz bölümde Beşiktaş'ın öndeki üçlüsü harika işler yaptılar… İmmobile indirdi, Semih hiç bekletmeden Zidanvari bir pasla Rafa'yı gördü ve iş bitti…

Rafa Silva böyle bir oyuncu… Top ona geldiğinde eğer kaleye yakın bir yerlerdeyse atar mı acaba diye düşünmüyorsunuz, atacağını biliyorsunuz. Atıyor da. Geçen sezon çok büyük enerji harcayan, rakiplerinden daha çok ikili mücadele kazanıp, daha çok topla oynayan ama zor pozisyon bulan ve çok zor gol atan bir Beşiktaş vardı. Rafa Silva bu manzarayı değiştirdi. Artık bulduğu ilk pozisyonu gol yapan bir Beşiktaş var. Süper Kupa'da da öyleydi, dün Samsun'da da. Diyeceksiniz ki bir oyuncu tek başına manzarayı değiştirir mi? Elbette değiştirir, Hagi'yi, Alex'i hatırlayın, tek başlarına neleri değiştirmişlerdi. Rafa da öyle… İlk golde forvetler sahnedeydi ikincide savunmacılar… Masuaku muz kesti, Paulista kafayla ağları buldu. Samsunspor yediği iki gole rağmen pes etmedi, pozisyonlar da buldu. Ancak sahanın berbat zemini Beşiktaş gibi onları da bozdu. Bu zemin işini hemen halletmeleri şart.