Çuvalla gol atar!

Beşiktaş transfer döneminde taraftarını mutlu etti diyebiliriz. Rafa Silva, İmmobile çok önemli transferler. Aboubakar ve Semih Kılıçsoy'u da düşündüğümüzde yeni sezonda Kartal'ın ligin en çok gol atan takımı olma ihtimali yüksek.

RAFA, ALEX ETKİSİ YAPAR!

Özellikle Rafa Silva, Fenerbahçe eski yöneticisi bir dostumun da söylediği gibi Alex de Souza etkisi yaratabilir… Çuvalla gol, çuvalla asist bekleyin dersem abartmış olmam.

ÇITA ÇOK YÜKSELDİ

Rashica, Muçi, Can Keleş, Hasic, Muleka gibi benzer özellikleki oyuncular her türlü sisteme uyum sağlayabilecek kalitede.

EN SAĞLAM ORTA SAHA

Orta sahada Al Musrati, Gedson, Hadjiahmedovic, yine tüm sistemlere uyum sağlayacak kalite ve kalibredeler. Savunma da bazı eksikler var özellikle sağ kanat. Muhtemelen oraya da takviye yapılacaktır.

SAVİC'İ KAPMAK BÜYÜK İŞ

Öte yandan Trabzonspor'un kaptığı Stefan Savic bence lige gelen en iyi stoperlerden. Keşke Beşiktaş yapabilseydi bu fırsat transferini. Trabzonspor savunmasına gerçek bir savaşçı kattı. Kutlamak gerek.

HOŞ GELDİN HACIOSMANOĞLU

Bu arada Türk futbolunda yeni sezon öncesi yeni dönem başladı. İbrahim Hacıosmanoğlu tüm tahminlerin aksine futbol ailesinin desteğini aldı ve yeni TFF Başkanı oldu. Hayırlı olsun.

ADİL OLAN YIKILMAZ

İyi olmak kolay adil olmak zordur bir düşünür. Gerçekten zordur. Rahmetli Hasan Doğan'ın dediği gibi TFF Başkanları çemberin tam ortasında durmayı başarabilirse tüm futbol camiası etrafında pervane olur… Yok TFF Başkanı bir ya da birkaç kulübün eksenine yaklaşırsa o zaman o sistem tamamen bozulur, kaos olur.

ÇÜRÜK ELMALAR AYIKLANMALI

Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Ferhat Gündoğdu'nun getirilmesi de iyi bir hamle bana göre. Yerli hakemlere güveneceğiz diyor Hacıosmanoğlu… Elbette doğrusu bu ama kendini her hangi bir camiaya ait hisseden hakeme güvenmenin bir anlamı yoktur! Korkaklara cesaret vermek de mümkün değildir! O nedenle önce çürük elmalar ayıklanmalı geride kalanlara cesaret ve destek verilerek yola revan olunmalıdır. O takdirde Türk futbolu bir yerlere varabilir.

KAMERA ARKASINDAKİ YILDIZ

Bu köşelerde hep futbolun yıldızlarını yazarız ama çoğunlukla perde arkasındaki gerçek yıldızları atlarız. Bugün o yıldızlardan birinin hakkını verme zamanıdır.

KİMLER GELDİ, KİMLER GEÇTİ

Erdal Erdem 1993 yılında girdi Kartal Yuvası'na, Milne'den günümüze kim varsa, Metin, Ali, Feyyaz'dan, Gomez'e, Amokachi'ye, Aboubakar'a Quaresma'ya, kim gelip geçtiyse hepsinin en büyük yardımcısıydı.

UEFA LİSANSLI MALZEMECİ

Mesleği malzemecilik ama Erdal çok daha fazlası! Üç üniversite bitirdi malzemecilik yaparken, spor yönetciliği, beden eğitimi ve ekonomi okudu. Girdiği tüm kursları en iyi derecelerle tamamlayıp UEFA A Teknik Direktör Lisansı aldı…

İNSANLIK İÇİN KOŞUYOR

Bana göre hepsinden önemlisi, iyi bir sporcu, çok iyi bir atlet Erdal. Para ya da ödül için hiç koşmadı. Dünyadaki her hangi bir yanlışa dikkat çekmek için attı adımları. Kimsesizlerin sesini duyurmaya çalıştı. Yıllardır biz de hep unuttuk, Erdallar'ı, ayıp ettik.