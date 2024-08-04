Tarih yazdılar

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Turgay Demir

Turgay Demir

04 Ağustos 2024 | Pazar

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Beşiktaş, geçen sezonun lig şampiyonu Galatasaray'ı resmen ezdi geçti ve büyük farkla Süper Kupa'nın sahibi oldu. 'Rafa ve Ciro, Beşiktaş'ın çehresini değiştirir, ligin ayarlarını bozar' demiştik bundan önce bu köşede. Manzara ortada, artık çok daha kolay kaleye gidebilen, önde top tutan bir Beşiktaş var. Rafa Silva, Alex etkisi yapacak tezimde şimdi daha da ısrarlıyım. Ciro Gomez'den sonra o bölgeye gelen en iyi golcü. İkisinin de İtalya'dan gelmiş olması tesadüf! Oyunun ilk dakikasından itibaren savunmada dikkatli ve önde basan bir Beşiktaş vardı. Rashica sağ kanadı koridor gibi kullanırken, Ciro daha ilk dakikada Nelsson'un hatasıyla golünü atıp kariyerine muhteşem bir Kartal sayfası açtı. Galatasaray şoku atlatmak için yüklenirken Beşiktaş'ın yenilerinden Paulista'nın savunmadaki akıllı oyunu, bir gol bir asist yapan Svenson'un başta ben herkesi şaşırtan performansı, Masuaku'nun öz güveni, Coley'in mücadeleci yapısı, Cimbom'un etkili olmasını önledi. Mert'i söylemiyorum bile. En rahat maçlarından birini oynadı. Okan Buruk, beş değişiklik yaparken panik halindeydi ve sahadaki manzara daha da kötüleşti. Beşiktaş organize atakla ikinci ve üçüncü gollerini atarken ardından tarihi fark geldi. Ciro, Rafa, Paulista üçü de yüzde yüz isabet gibi görünüyor. Beşiktaş'a ve Türk futboluna hayırlı olsun.

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Etiketler :
Galatasaray, Paulista, Süper Kupa, Rafa Silva, İtalya, Nelsson, Svenson, Okan Buruk, Beşiktaş, Gomez, Masuaku, COLEY, Rafa, Alex, cimbom

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