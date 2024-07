Kalleş UEFA

Dünyanın dört bir yanında her ülkenin gelenekleri, adetleri, görenekleri efsaneleri var. Garip şekilde farklı gösterilebiliyor bu semboller. Misal, Biz de 'nah' anlamına gelen işaret Güney Amerika'da bazı ülkelerde zafer işareti anlamında kullanılıyor. Dolasıyla bunlar tarih boyunca toplumlarda bir şekilde anlamlandırılmış ve o toplumlara mal olmuş sembollerdir. Misal bir Hollandalı aslan işareti yapar parmaklarıyla. Norveç başta kuzey ülkelerinin sembolleri de ayıdır. Amerika kartal, Fransa horoz, kimininki boğa, kimininki yılan, kimininki başka bir kültürde çok kötü algılanabilecek bir anlama gelebilecek işaret olabilir.

Kurt işareti de bu anlamda Türklüğün sembolüdür ve hiçbir partiye ait değildir. Ülkücü gençlerimizin bu hareketi yapması da Türklüğün sembolü olmasındandır. Adı Asena olan ya da o kurdu takip eden komutanın adı Asena olan efsanemize göre de dişi kurt atalarımıza yol göstermiştir.

Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde 'Bozkurt, Bozkort, Buzkort, Çalkurd' çeşitli Türk topluluklarının kullandığı isimler. Börteçine, Gözbörü ve Kökbörü hepsi aynı kurdu betimler. 1927 tarihinde dolaşıma çıkarılan bazı banknotların üzerinde de bozkurt vardır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bütün düşmanları, savaştığı ülkeler ve Avrupalılar 'Bozkurt' diye tanımlamışlardır. Bizzat Atatürk'ün emriyle Kahramanmaraş(ta elinde bayrak tutan Bozkurt heykeli yapılmıştır. Şimdi bu gerçekler ortadayken muhtemelen dünyadaki birçok kuruluş gibi siyonizme hizmet eden ya da emperyalizmin uşağı olan UEFA, Türk milleti için bu kadar önemli olan bir sembolü yaptığı diye Merih Demiral'e 2 maç ceza verdi.

Kendilerinden başka hiçbir insana saygılarının olmadığını, ölen çocuk sarışın değilse onu insan yerine koymadıklarını Ukrayna ve Gazze'de yaşananlardan zaten biliyoruz. Biz ne zaman 'o kadar da yapmazlar' dersek onların daha fazlasını yapacak kadar yüzsüzleşiyorlar. Şimdi bu milletin evlatlarına düşen Avrupa'nın her meydanını, her caddesini şanlı bayrakla ve bozkurt işaretleri ile donatmaktır. Bu güzel, bu cennet vatan üzerinde oynanan oyunlar her platformda devam ettiği gibi bu olayla bana göre futbola da sıçramıştır. Bizi provoke etmeye çalışanlara karşı sağduyumu, akıllı ve cesur olacağız. Mücadelemizi de sonuna kadar sürdüreceğiz. Varolasın yiğidim Merih.