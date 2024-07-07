Hocamız olmayınca!

Kenarda iyi bir teknik adamımız olsa şu anda yarı finaldeydik! Montella maça dalıp gidiyor. Uyuyor adeta… Hollanda'nın önde yaptığı baskıyı sağlam ikili mücadeleler iyi paslaşmalarla kırmış, golü de bulmuşuz. Rakip Weghorst'la çift forvete dönmüş ve arkada derin boşluklar var.,, O bölümde Kerem, Semih gibi hızlı oyuncularımızı sahaya sürsek, oyunda olmayan Hakan ve Kenan'ı kenara alsak, yorulan Salih'in yerine orta sahaya bir takviye yapsak muhtemelen gol yemeden önce ikinciyi atmış olurduk. Montella bunları yapmadı… Gol, hatta iki gol yememizi bekledi. Geriye düşünce ancak uyanan İtalyan, Cenk, Kerem ve Okay'ı aldı ve oyun hemen lehimize döndü. Dayanılmaz bir baskı kurup tam dört net pozisyon yakaladık, Hollanda resmen panikledi… Bu manzara bile Montella'nın ne kadar büyük hata yaptığının kanıtıydı.



Sonra yetmedi turnuvanın başından, hatta hazırlık maçlarından itibaren bir türlü görmediği Semih Kılıçsoy'u sürdü sahaya çaresizce… Bizim sitenin çocuklarıyla birlikte izledik maçı, cümbür, cemaaat. Çecero'nun Ezel'i de aramızdaydı. Semih oyuna girerken hepsi ayrı bir umutlandı, alkışladılar… Yedi-sekiz yaşlarındaki çocukların gördüğünü Montella göremiyor maalesef. Harika bir jenerasyon vasat bir teknik adamın ellerinde heba oluyor vesselam. Bozkurt işareti nedeniyle tüm kinini kusan, moralimizi bozan UEFA şimdi mutludur muhtemelen. Yine de teşekkürler, başta Merih, Mert, Ferdi, Arda ve Cenk olmak üzere tüm çocuklarımıza.. Sana teşekkür falan yok Montella!..