Ligi RAFA kaldırır!

Beşıktaş maçları, belgesellerdeki Kartal görüntüleri kadar etkileyici, çarpıcı, keyifli. Dişi diş mücadele, her iki kalede yaşanan sayısız pozisyon ve harika goller hepsi bir arada… İmmobile bildiğin Gomez etkisi yapacak gibi.. Rafa Silva ayrı bir kalite, ayrı bir yetenek abidesi. Topu önüne aldı mı tekme dışında durdurmak mümkün değil, kaleye yakın bir yerlerdeyse gol yapması da çok büyük ihtimal. Bu oyuncu çok katkı yapacak Beşiktaş'a çok. Kaçanı kovalıyor bu Kartal, ilk golü atmış ya da yemiş önemli değil. Geride kalsa yakalıyor, öne geçince zaten yakalanmıyor. Sahanın her yerinde pres yapıyor Beşiktaş. Hele bir Gedson var ki, utanmasa yedek kulübesine de dalacak. Antalyalı oyuncular sadece santra yaparken rahattılar, diğer tüm anlarda baskı yediler.



Böyle bir rakip karşısında savunmadan topla çıkmanız kolay olmaz ki, Alex'in Antalyaspor'u bunda ısrar etti. Genellikle de topu kaybettiler. Alex bu konuyu gözden geçirecektir.. Bu arada Kırmızı-Beyazlı takımı da beğendim. Maçın her anında oyundaydılar, eksik kalınca dahi pes etmediler. Samudio Karadeniz'den sonra Akdeniz'de de serinleyecek ve serinletecek belli ki. Beşiktaş'a evinde iki gol atmak hiç kolay değil ki, o bunu başardı. Benden bir alkış da Samudio'ya… Semih solda iyi top kullandı, yerine göre geri koştu, bir golü de hazırlayıp ikram etti İmmobile'ye. Rashica, Semih'ten daha az geri koştu ama daha çok bindirme yaptı. Yeni transfer Emirhan Topçu sol savunmacı olarak başladı, sol forvet kadar etkiliydi… İki gol attı, biri ofsayta takıldı diğeri temizdi ama ikisi de geçerli sayılmadı. Bir başka yeni transfer Ndour son bölümde oyuna girdi, çok fazla topla buluşmadı ama kalitesi her halinden belli. Talisca'yı unutturabilecek mi, onu zamanla göreceğiz. Gidecek denilen Muçi ise neden gitmemesi gerektiğini oyuna girdikten kısa süre sonra attığı golle gösterdi.