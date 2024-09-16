Kıran kırana

Beşiktaş çok üstün oynadı ve çok pozisyon buldu. Bunun ilk nedeni Trabzonspor'un eksik kalması değil, attığı gol. Ligde henüz kazanamamış bir takım, yeni hoca ve yeni futbolcularıyla böyle bir derbide öne geçtiğinde savunmaya ağırlık vermesi normal olur. Yani Trabzonspor eksik kalmasa da attığı golden sonra muhtemelen biraz geri yaslanırdı. Eksik kalmak, baskının şiddetini arttırdı ve dolayısıyla savunmanın direnişini cansiperhane hale getirdi. Beşiktaş bu sezon sahanın her yerini iyi kullanıyor. Aksıyor dediğimiz Svensson büyük maç performansları gerçekten çok iyi. Gedson'un golünde Svensson, aldığı topu Rafa'ya verdi, geri alıp Gedson'a verdi ve harika paslaşmalar sonrası top filelerle buluştu.

Sağ kanatta Rashica durduğunda Svensson yüklendiler vesselam. Soldan bindiren Masuaku etkili olurken yeni transfer Joao Mario saman alevi gibiydi. İyi bir şut attı o kadar. Masuaku iki şut çekti ve başka kimsenin aklına gelmedi on kişiyle kapanan Trabzonspor'a şut çekmek. Bronckhorst Semih ve Muçi'yi oyuna alıp kalabalıklar arasında etkili olmayı hedefledi. Trabzonspor'un golünden sonra maçın sonuna kadar istisnalar hariç değişmeyen bir tablo vardı, Beşiktaş bastırdı, eksik Trabzonspor kapandı ve Uğurcan'ın da çok iyi gününde olması beraberliğin bozulmasına izin vermedi.

Rafa'nın yan ortayı topukla kaleye göndermesi ve o zor topu Uğurcan'ın son anda kurtarması alkışı hak eden hareketlerdi. Sonuç olarak son 20 yıldaki bir çok Beşiktaş maçı gibi kora kor bir mücadele ve iyi bir maç izledik. Beşiktaş'a hiçbir rakibi 11'e 11 bile direnemezken Trabzonspor 10 kişiyle puan almayı başardı. Şenol hoca iyi başladı, tebrikler. Gelelim Ali Şansalan'a. Çok kritik pozisyonlar yoktu, kırmızı kartlık pozisyonu es geçti, VAR'ın uyarısıyla gelen kırmızı kart doğru karardı. Çünkü Visca, Rafa Silva'nın tendonuna basmıştı.