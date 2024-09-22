Yağma yok Hasan Arat var!

Benim kumaşım Siyah-Beyazdır, ve kıvırma payı yoktur bu kumaşta!.. Hasan Arat kongreyi kazandığında Beşiktaş adına üzüldüm ve işlerin kötü gideciğini düşündüm.



Açık ve net söylüyorum yanıldım, hem de ne yanılmak!..



Hasan Başkan ve ekibi, lafla peynir gemisi yürütmeye kalkmadılar, aldıkları enkazı hep hatırlattılar ama o enkazın altında da kalmadılar...



Özellikle Çebi döneminde yaşanan bir çok saçmalıktan sonra kulübün heba olan mallarını kurtardılar, yeni araziler kazandırdılar, borçları ödediler, transfer bütçesini sorunsuz hazırladılar, oyuncuların büyük bölümü kampa yetişti ve iyi bir hocayla anlaştılar. Ben özet geçtim, yaptıkları çok ama çok daha fazla bunu da bilmekte fayda var.



Kalbimizde Beşiktaş sevdası varken yalan söyleyecek halimiz yok; ben böyle bir başarı beklemiyordum. Kesinlikle...



Bravo Hasan Arat. Beşiktaş'a yaptıkların ve yapmak istediklerin için seni tüm kalbimle alkışlıyorum. Sayende "yağma Hasan böreği" gibi birilerine dağıtılan tesisler geri kazanılıyor, üyelik konusundaki hatalar da düzeliyor.



Bundan böyle YAĞMA YOK, Hasan Arat var diyeceğiz!..



Beşiktaş için büyük fedakarlıklar yapan Hüseyin Yücel, son mali genel kurulda, bazı ezeli rakiplerinin aksine Beşiktaş'ın her zaman Şeref'i ile oynayıp Hakkı'yla kazandığını, transferleri de böyle yaptığını çok güzel anlatan Kaan Şakul, yılların dostları Mete Vardar, Samet Aybaba, Feyyaz Uçar sizleri de aynı şekilde selamlıyor ve alkışlıyorum.



Beşiktaş'a hizmet eden başımızın tacıdır.