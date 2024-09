Battı balık yan going!

Hakkaniyetli bir lig organize etmeyi basaramadıgımız gibi yıllardır transfer yapmayı da ögrenemedik. Yalvar yakar getirdigimiz oyuncuları çok degil bir sezon sonra aynı sekilde yalvararak göndermeye çalısıyoruz, yetmiyor bir de ceplerine para koyuyoruz! Galatasaray'ın Oliveira'sından basla Besiktas'ın Aboubakar'ına Onana'sına gel, oradan Fenerbahçe'nin Peres'ine, Crespo'suna geç! Bu çıkmaz sokakların iki temel sebebi var birincisi yabancı sınırı, digeri ise sosyal medya baskısıyla is olsun diye oyuncu almak… Yabancı sınırı bizim futbolumuzun kanayan yarası malum… Serbest bırakıyorsun kulüpler üçer, beser alıyor sonra paralarını ödeyemeyince UEFA'lık oluyorlar. Sınır getiriyorsun ama hiçbir sınır iki sezondan fazla dayanmadıgı için sürekli elde BIR ya da BIR KAÇ fazla yabancı kalıyor ve kulüpler o oyuncuların oyuncagı haline geliyor. Bu konunun tek çözümü; asla ve katta bir daha degistirmemek sartıyla yabancı sayısını belirlemek ve en az bes yıl sabretmek…

Yapabilecek babayigit!? Hadi bir babayigit bulduk ve yabancı sınırı problemini çözdük diyelim, peki sosyal medya baskısını ne yapacagız!?. Hayatlarında maça gitmemis, takımların forma renklerinden bile haberleri olmayanlar klavye basına geçtikleri anda birden bire koca camiaları yönlendirecek hale geliyorlar… Yazan çocukmus, deliymis, aptalmıs, rakip taraftarmıs kimin umurunda!.. Sosyal medyada yazılanlar insanların zeka seviyelerine göre degerlendirilmedigi için her yazanı Einstein, her yazılanı da bir nevi ata sözü kabul etmek mümkün! Çünkü ortam müsait!.. Iyisi mi, yap transferi kurtul!.. Sonra!.. Sonrası malum; sosyal medyanın alkıslarıyla aldıklarını bir sezon sonra aynı sosyal medyanın küfürleri, hakaretleri arasında göndermeye çalıs… Peki bu durumun çözümü var mı!?.. Bence yok!.. Kulüpler sosyal medya baskısına dayanacak bir yapıya kavusamadıkları müddetçe bu saçmalık böyle devam edecek ve milyonlarca Eurolar, kimsenin, kim olduklarını bilmedigi, (muhtemelen bir çogu bot hesap olan) birileri kulüpleri klavye basından "yönetmeye" devam edecekler... Sosyal medya icat oldu, kulüpler bozuldu vesselam. Deyim yerindeyse artık harala, gürele battı balık yan going misali gidiyor kulüpler. Yolları açık ola!!! H turgay.