Sinan Vardar

01 Aralık 2025 | Pazartesi

Beşiktaş nefes aldı!

Stadında maç oynayamayan, adeta sürgün hayatı yaşayan Karagümrük karşısında tribünlerde hem kırmızı-siyahlı hem de Siyah-Beyazlı az sayıda taraftar vardı. Atmosfer zayıftı ama Beşiktaş'ın bu maçı kazanması şarttı.
Maça baskılı başlayan taraf Beşiktaş oldu ancak oyunun organizasyon tarafındaki aksaklıklar yine göze çarptı. Siyah-Beyazlı ekip istekliydi fakat oyun bütünlüğü bir türlü sağlanamadı. Kornerler Beşiktaş'ın en büyük hücum silahıydı ve golün de böyle gelmesi şaşırtmadı.

Orkun Kökçü, milli maçtaki formunu sahaya taşımaya çalıştı. Takımın maestrosu gibi oyunu yönlendirdi, tempoyu ayarladı Uzun süredir yedek kalan Jota Silva bulduğu fırsatı harika değerlendirdi. Hem golü hem de sergilediği oyunla gecenin en parlayan ismiydi.
Beşiktaş dün 90 dakika boyunca golü arayan taraftı. Cengiz Ünder kaçırdığı penaltı nedeniyle eleştirilecek olsa da Beşiktaş'ın ürettiği hemen her tehlikeli atakta onun dokunuşu vardı. Sürekli denedi, zorladı, oyunu hareketlendirdi.
Toure zaman zaman etkisiz görünse de attığı golle Beşiktaş'a büyük bir nefes aldırdı. O gol, Siyah-Beyazlı taraftarların derin bir "oh" çekmesini sağladı. Maçın on anlarında Demir Ege'nin verilmeyen golü çok klastı.
Bu genç yetenek neden yedek anlamakta zorluk çekiyorum.
Böyle gergin maçlarda bazen oyundan çok skor önemlidir; Beşiktaş da dün bunu aldı.

Karagümrük cephesinde ise durum iç açıcı değil. Atakan Çankaya'nın mücadelesi ve kaleci Grbic'in kurtarışları takımını ayakta tuttu ama bu çaba ligde kalmak için yeterli görünmüyor.
Sonuç olarak Beşiktaş kritik bir virajı döndü fakat oyun olarak hâlâ gelişime ihtiyaç var. Bu galibiyet bir seriye dönüşmezse alınan 3 puanın değeri eksik kalır. Siyah-Beyazlı takımın hem oyun disiplinini hem de hücum düzenini güçlendirmesi şart. Beşiktaş, nefes aldı ama bu performansın üzerine koymak zorunda.

