Türk futbolunun kurtuluşu

Türk futbolunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başlattığı bahis operasyonunu sonuna kadar destekliyorum. Bu operasyonun amacı sadece birkaç ismi yakalamak değil, Türk futbolunu yıllardır kirleten sistemi temizlemek olduğuna inanıyorum. Umarım kısa süre içinde adalet yerini bulur ve Türk futbolu yeniden güven kazanır. Bu operasyon, futbolumuzu karartan karanlık ilişkilerin açığa çıkması için tarihi bir fırsattır. Benim gönlüm rahat. Beşiktaş'ın karakterli isimleri olan Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu gibi futbolcuların böyle bir işe bulaşacaklarına inanmıyorum. Ancak suçlular kim olursa olsun, hak ettikleri cezayı mutlaka almalı. Kulüpleri batıran sahtekar yöneticiler unutulmasın. Bu operasyon, yalnızca futbolculara değil, kulüpleri borç batağına sürükleyen başkanlara da uzanmalı.



Son yıllarda bazı menajerlerle gizli ortaklık yapan yöneticiler, kulüplerin parasını hortumladı, tarihi kulüplerimizi batma noktasına getirdi. Taraftarlarımız yıllardır kulüplerinin nasıl borç batağına sürüklendiğini üzüntüyle izliyor. Bu noktada TFF ve devlet yetkilileri harekete geçmeli, TBMM'de kabul edilen Spor Yasası tam anlamıyla uygulanmalı. Kulüpleri yönettikleri dönemlerde borca sokan başkanlar ve yöneticiler yargı önünde hesap vermeli. Türk futbolunun kurtuluşu özkaynak düzeninde Türk futbolunun kurtuluşu, genç yeteneklerin keşfedilmesi ve öz kaynak düzeninin yeniden ayağa kaldırılmasıyla mümkündür. Ülkemizin gençleri inanılmaz yetenekli; sadece doğru yönlendirme ve fırsat verilmesi gerekiyor. Artık modası geçmiş yabancı futbolcuların çöplüğü olmaktan çıkmalıyız. Türk futbolu, gençliğine dönerse yeniden ayağa kalkar. Bu ülkenin çocukları Avrupa'nın en yetenekli gençleri arasında. Onlara güvenelim, sabredelim ve geleceğimizi inşa edelim. Bu süreç, Türk futbolu için bir temiz sayfa olmalı. Gerçek adalet sağlanırsa, futbolumuz yeniden ayağa kalkar.