Hele şükür Beşiktaş!

Beşiktaş, Antalya deplasmanına fırtına gibi başladı. Takım olarak arzu, istek ve enerji tavan yaptı. Abraham'ın erken golü hem takıma hem taraftara moral verdi. Siyahbeyazlı futbolcuların gözündeki ciddiyet ve oyundaki disiplin, özlenen Beşiktaş'ı hatırlattı. Cengiz Ünder her zamanki gibi farkını gösterdi. Kornerden yaptığı müthiş ortada Djalo'nun golüyle Beşiktaşlıları keyiflendirdi. El Bilal Toure savunmayı zorladı, Cerny ise oyunu aklıyla yönlendiren isimdi. Bu üçlü, ilk yarının kilit oyuncuları oldu.

Ancak ikinci yarıda sahada bambaşka bir Beşiktaş vardı. Topu ve oyunu rakibe veren, temposu düşen bir takım izledik. Ligin formsuz ekiplerinden Antalyaspor bile bu düşüşten cesaret aldı. Boli'nin golüyle umutlanan ev sahibi, Jota Silva'nın son dakikadaki golüne kadar Beşiktaş'ı zorladı. Bu takımın en büyük problemi istikrarsızlık!

Bir devre fırtına gibi oynayıp diğer devre oyunu bırakmak, Beşiktaş'a yakışmıyor. Cerny mutlaka sahada kalmalı, Jota Silva daha fazla süre almalı. Ancak Rıdvan Yılmaz'ın geriye gidişi endişe verici. 3 puan güzel ama oyun hâlâ güven vermiyor. Yine de ilk 30 dakikadaki o iştah ve disiplin umut vericiydi. Bu enerji 90 dakikaya yayılırsa Beşiktaş yeniden ayağa kalkar. Genç teknik adam Murat Kaytaz da maç öncesi ve sonrası açıklamalarıyla beğenimi topladı. Genç ve akademik kariyeri olan pırıl pırıl bir isim. Saha kenarında duruşu, özgüveni ve bilgisiyle Beşiktaş'a yakıştı.